Dembélé prend de l’importance en équipe de France

Avec l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, aura un nouveau rôle au sein du groupe des Bleus.

Si Ousmane Dembélé a pris une nouvelle dimension depuis son arrivée au PSG, en équipe de France, l’attaquant parisien reste toujours dans l’ombre de Kylian Mbappé. Si l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus va apporter un vent de fraîcheur après les 14 années de l’ère Didier Deschamps, l’ancien entraîneur du Real Madrid a décidé de maintenir Kylian Mbappé dans son rôle de capitaine.

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Dembélé parmi les trois vice-capitaines

Mais il y aura bien du changement pour Ousmane Dembélé avec l’équipe de France. En effet, comme le rapporte L’Équipe, Zinédine Zidane a choisi ses trois vice-capitaines. « Il devrait s’agir des trois joueurs ayant le plus de sélections, une méthode qu’il avait appliquée au Real Madrid, lorsqu’il en était l’entraîneur, avec les joueurs les plus expérimentés. » Ainsi, lors de ce rassemblement de septembre, Ousmane Dembélé (67 sélections) fera bien partie des heureux élus, avec Adrien Rabiot (66 sélections) et Jules Koundé (56 sélections). C’est une première pour le Ballon d’Or 2025, lui qui n’occupait pas ce rôle sous Didier Deschamps.