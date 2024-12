Dembélé, Ramos, Buts… Les chiffres clés après Monaco / PSG

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Monaco dans le choc de la seizième journée de Ligue 1 (2-4). Lors de cette rencontre, Ousmane Dembélé a brillé alors que Gonçalo Ramos a encore marqué.

Pour son dernier match de l’année 2024 en Ligue 1, le PSG se déplaçait à Monaco pour le compte du match avancé de la seizième journée. Dans un match plaisant, le PSG s’est imposé (2-4) et a pris dix points d’avance en tête de la Ligue 1. Le PSG est ainsi invaincu lors de ses seize premiers matches de championnat. C’est la sixième fois de son histoire qu’il réalise cet exploit, soit quatre de plus que toute autre équipe (Lyon et Saint-Étienne (2)). Les 10 dernières équipes dans ce cas ont terminé championnes en fin d’exercice, indique le PSG sur son site internet. Avec ce succès, le club de la capitale poursuit son impressionnante série de matches sans défaite à l’extérieur en championnat avec 32 rencontres. Dans le top 5 européen, seuls le Milan en 1991-1993 (38) et le Bayern Munich en 2012-2014 (33) ont connu une plus longue série.

Ousmane Dembélé déjà plus performant que la saison dernière

« Et les Rouge et Bleu aiment terminer l’année en beauté, puisque depuis plus d’une décennie, Paris est invaincu lors de ses 14 ultimes matches d’une année civile en Ligue 1 (11 victoires, 3 nuls), sa dernière défaite dans un tel match remontant au 22 décembre 2010 contre Nancy (0-2). » Double buteur hier soir, Ousmane Dembélé a d’ores et déjà été impliqué dans plus de buts en 15 matches de Ligue 1 cette saison (12 – 8 buts, 4 assists) qu’en 26 la saison passée (11 – 3 buts, 8 assists). Le numéro 10 du PSG a d’ailleurs inscrit le but le plus tardif de l’histoire du club en championnat (96 minutes et 41 secondes). Buteur de la tête sur corner, Gonçalo Ramos a fait trembler les filets 3 minutes et 8 secondes après son entrée en jeu. « C’est le deuxième but le plus rapide pour un remplaçant en Ligue 1 cette saison derrière Angelo Fulgini avec Lens contre Marseille. »