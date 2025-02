Dembélé, Ramos, invincibilité…les chiffres clés de la victoire du PSG face à Brest

Ce samedi, le PSG a réalisé une belle performance sur la pelouse du Stade Brestois (2-5) en Ligue 1 grâce à un Ousmane Dembélé en feu.

Avant leur double confrontation en Ligue des champions, le PSG et le Stade Brestois s’affrontaient ce samedi à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Dans un match rythmé et plaisant, les Rouge & Bleu l’ont largement emporté sur le score de 2-5 grâce à un triplé d’Ousmane Dembélé et un doublé de l’entrant Gonçalo Ramos.

Dembélé meilleur buteur européen en 2025

Au lendemain de cette rencontre, le club de la capitale a partagé, via son site internet, les chiffres clés de cette victoire parisienne dans le Finistère. Grâce à ce succès, le PSG reste invaincu sur ses 22 derniers matches de Ligue 1. Mieux encore, les Rouge & Bleu sont irrésistibles loin de leurs bases. Les Parisiens ont enchaîné leur 34e rencontre sans défaite à l’extérieur en championnat (26 victoires, 8 nuls), « pulvérisant ainsi le précédent record en la matière qui était détenu par l’Olympique Lyonnais avec 21 rencontres sans défaite. » Dans le top 5 européen, seul l’AC Milan en 1991-1993 fait mieux (38). Et comme souvent lorsqu’il mène à la pause, le club francilien arrive à l’emporter. « Les Parisiens ont ainsi atteint le cap des 80 matches de Ligue 1 consécutifs sans défaite après avoir mené à la mi-temps (77 victoires, 3 nuls). »

Au niveau des statistiques individuelles, Ousmane Dembélé a crevé l’écran. Il devient le premier joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à inscrire deux triplés d’affilée en matches officiels (Stuttgart et Stade Brestois). L’international français compte désormais 14 buts en Ligue 1 et devient le meilleur buteur du championnat. C’est également son plus haut total dans sa carrière. Depuis le début de l’année 2025, le numéro 10 du PSG a inscrit 11 buts, dont 9 buts sur les 5 derniers matches, « soit le total le plus élevé parmi les joueurs des 5 grands championnats européens cette année. » En 2025, Ousmane Dembélé marque donc un but toutes les 40 minutes !

Double buteur en fin de rencontre, Gonçalo Ramos prouve une nouvelle fois son importance en sortie de banc. L’attaquant portugais a inscrit ses 11e et 12e buts après être entré en cours de jeu avec le PSG, « soit le plus haut total pour un joueur des 5 grands championnats européens depuis le début de la saison dernière. » De plus, les leaders du championnat ont inscrit 12 buts grâce à leurs remplaçants cette saison, plus que toute autre équipe. Enfin, Bradley Barcola a délivré 5 passes décisives en 2025, aucun joueur ne fait mieux dans les cinq grands championnats européens. Preuve de sa bonne entente avec Ousmane Dembélé, 4 de ses 7 passes décisives cette saison ont été adressées à son compatriote.