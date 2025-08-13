Dembélé souligne l’importance des entrants lors de la victoire en Supercoupe

Au bout du suspense, le PSG s’est imposé contre Tottenham en finale de la Supercoupe d’Europe grâce à un penalty décisif de Nuno Mendes lors de la séance des tirs au but (2-2, 4 t.a.b à 3). Le PSG soulève pour la première fois de son histoire cette Supercoupe.

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG affrontait le vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham, ce mercredi soir en finale de la Supercoupe d’Europe. Après avoir été mené de deux buts, le PSG a puisé dans ses ressources pour parvenir à revenir dans le match avec un but de Kang-in Lee (85e) avant de voir Gonçalo Ramos égaliser (94e). Malgré le raté de Vitinha, le PSG a réussi à retourner la séance pour finalement s’imposer avec une dernière tentative de Nuno Mendes. Au micro de Canal Plus, Ousmane Dembélé a salué cette victoire difficile du PSG.

« Ça a été difficile. C’est notre premier match, on joue cette finale. On s’est dit, surtout à 2-0, qu’il n’y avait plus le temps de penser, qu’il fallait marquer pour nous remettre dans le match. C’est ce que l’on a fait avec les entrées de Gonçalo, Ibrahim et Kang-in, qui nous ont fait du bien. Ils ont apporté beaucoup d’énergie, ils ont fait la différence. Après, on marque ce but et on essaye de pousser jusqu’à la fin. Et puis, on marque à la fin. Après, à 2-2, quand j’ai vu que l’on avait aux penaltys, je me suis dit que l’on avait fait le plus dur et que je pense que Lucas va nous faire les arrêts pour gagner. Lucas, costaud dans les buts ? Oui, c’est costaud. Après, c’est un peu scripté. Il arrive, il a une séance de tirs au but. C’est bien pour ses débuts aussi. On est content, surtout aussi l’entrée de tous les joueurs. Après une semaine, comme ça, d’entraînement, ça a été difficile. Mais on récupère cette Supercoupe. On est content. L’année dernière, on a fait une grande saison. On termine sur cinq trophées, c’est exceptionnel et on a encore faim, on veut encore remporter des trophées. »





