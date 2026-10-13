Dembélé sur sa mise au repos : « Le coach sait ce dont j’ai besoin »

À la veille d’affronter Manchester City en Ligue des champions, l’attaquant du PSG Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG affronte Manchester City en Ligue des champions. Pour cette rencontre prestigieuse, les Rouge & Bleu peuvent compter sur un groupe quasi au complet, avec notamment le retour d’Ousmane Dembélé. Laissé au repos ce week-end, le numéro 10 parisien s’est présenté en conférence de presse d’avant-match ce mardi.

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Quelle type de rencontre face à Manchester City ? (PSG TV)

« On sait que c’est une grosse équipe. Il y a de très bons joueurs et un bon entraîneur aussi. Ça va être que du spectacle. On a confiance en nous et on va se préparer aujourd’hui pour être prêts pour le match de demain. »

Le soutien des supporters du PSG à l’extérieur (PSG TV)

« C’est un grand soutien. Que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, on les entend toujours. Ils vont aussi donner le maximum pour nous pousser. »

La pause accordée par le club

« J’ai parlé avec le coach, qui m’a dit que j’allais avoir quelques jours de libre. Je me suis bien reposé avec ma famille et mes amis aussi. Je suis calme, très tranquille. Il n’y a rien à dire là-dessus. »

Son regard sur Désiré Doué au niveau technique

« Doué est l’un des joueurs les plus talentueux au monde. On sait sa capacité à marquer, à dribbler et à faire des passes décisives. C’est un joueur important pour nous, c’est pour cela que le PSG l’a acheté. C’est un joueur incroyable, avec beaucoup de talent. Il a une grande carrière devant lui, même s’il a déjà fait ses preuves en marquant en finale de la Ligue des champions et en faisant de très bons matchs à très haut niveau. Au niveau des dribbles, c’est difficile de reproduire ce qu’il fait, mais c’est un joueur talentueux. Il va avoir une très grande carrière en face de lui. »

Comment comprendre ces deux périodes de repos depuis le début de saison ?

« J’avais parlé avec le coach après le match avec l’équipe de France. Bien évidemment, il a accepté que je ne joue pas samedi. Ce n’est pas vraiment un sujet. Quand j’ai besoin de repos, il me le fait savoir. Je suis un compétiteur et j’aime le football. J’ai envie de jouer tous les matchs, mais sur 70-80 matchs dans la saison, on ne peut pas tous les faire. Il maîtrise bien le sujet et la charge de travail que ce soit pour moi ou pour tous les joueurs de l’effectif. Il faut lui faire confiance, c’est tout. »

Les retrouvailles avec Donnarumma

« J’ai de très bons rapports avec lui, on se parle souvent. Pour moi, c’est le numéro un. C’est un gardien incroyable, il est exceptionnel. C’est un très bon ami, un gardien spectaculaire, qui peut changer ton équipe et aussi faire changer le cours d’un match, sur une parade ou une sortie. »

Après deux saisons éprouvantes physiquement, a-t-il besoin de plus de repos ou de jouer plus de matchs ?

« Ces deux dernières saisons, on a passé la barre des 50-60 matchs. C’est le coach qui décide. Il gère très bien la charge de travail de tout l’effectif. Il sait ce dont j’ai besoin. Ce n’est pas un sujet et ça me fait rire quand les gens en parlent. »

Ce match face à Manchester City, le premier test de la saison ?

« C’est un grand match face à une très bonne équipe, avec de très bons joueurs. Ils ont aussi un très bon coach. Ce ne sera pas facile face à cette équipe, mais on va bien se préparer pour avoir les trois points demain. Après, ce n’est pas un match déterminant, mais on veut gagner tous les matchs. On va bien se préparer pour ce match-là. On sait ce qui nous attend demain soir. »

Un match pour envoyer un message à l’Europe ?

« Non, on ne va pas envoyer de message à toute l’Europe. On est en octobre, la saison est encore longue. On a eu des difficultés ces deux dernières saisons parce qu’on avait joué les barrages. C’est important de pouvoir terminer dans le top 8, même si ça ne nous dérange pas de jouer les barrages non plus, ça nous a bien réussi. C’est un gros match contre une belle équipe. Il y a des joueurs de classe mondiale. On va bien se préparer. Ces prochaines semaines, il y aura aussi de gros matchs qui vont être difficiles. On se prépare tranquillement. »

Le bilan de son début de saison

« Très bien. Je suis content de mon début de saison. On est encore au mois d’octobre. On joue les matchs tranquillement et je suis vraiment serein de ce qui va se passer dans le futur. Je suis content de la manière dont joue l’équipe. Il fallait aussi réagir parce qu’on n’avait pas gagné en Ligue 1 et mettre un bon rythme de croisière. Il faut bien se préparer pour les prochains matchs. On sait que ça ne va pas être facile, mais je suis calme et serein sur le début de saison. L’équipe roule bien, avec pas mal de nouveaux qui se sont bien adaptés. C’est la première partie de saison, il faut être dans les clous. »

Une équipe du PSG qui monte crescendo au fil de la saison

« Je ne sais pas si on va monter crescendo. On est des compétiteurs et on veut toujours gagner tous les matchs. Parfois, c’est difficile parce qu’il y a d’autres très bonnes équipes et qu’on nous connaît un peu plus aussi. L’équipe est très calme et tranquille. On sait que quand les moments importants vont arriver, il va falloir montrer toutes nos qualités. Mais ça se passe très bien. En Ligue 1, on est sur trois victoires d’affilée. En Ligue des champions, on a aussi très bien démarré. On va avoir des matchs difficiles, mais on est très sereins et concentrés pour la suite. »

L’avant-match a-t-il déjà été lancé avec Donnarumma ?

« L’avant-match a déjà été lancé depuis la sélection française. Il m’a un peu chambré sur une occasion manquée. Donnarumma est exceptionnel. C’est un gardien de classe mondiale et il a fait ses preuves bien avant le PSG. Manchester City, c’est une grosse affiche, avec de très bons joueurs. On sait ce qui nous attend demain. »

Est-ce un bon moment pour affronter Manchester City ?

« C’est toujours difficile d’affronter Manchester City. Ils ont une équipe de qualité avec des joueurs de classe mondiale et un entraîneur top. Qu’on les joue dans un bon ou un mauvais moment, ça va être difficile face à cette équipe. »