Dembélé sur sa transformation : « Luis Enrique m’a dit de montrer l’exemple »

Avant la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, est revenu sur sa transformation avec les Rouge & Bleu, grâce notamment à un homme : Luis Enrique.

J-5 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai à Budapest. Dans cette dernière ligne droite, le club parisien peaufine les derniers réglages avant d’affronter le champion d’Angleterre. Les Rouge & Bleu espèrent notamment pouvoir s’appuyer sur un effectif au complet. Ainsi, le retour d’Ousmane Dembélé est attendu, lui qui est sorti par précaution face au Paris FC après une gêne ressentie au mollet. Dans un entretien diffusé par M6 ce dimanche et réalisé lors du Media Day de l’UEFA au Campus PSG, le Ballon d’Or a rassuré sur son état physique. Il a notamment rappelé l’importance de Luis Enrique dans sa transformation.

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Comment se sent-il physiquement ?

« Ça va beaucoup mieux que dimanche (face au Paris FC). J’ai eu une petite alerte, mais le docteur m’a dit qu’il n’y avait rien d’inquiétant. J’ai eu une petite tension au mollet et j’ai préféré ne pas prendre de risque. Je serai là le 30 mai, on l’espère. »

La saison du PSG

« C’est une année incroyable. Ça n’a pas été facile, surtout que la saison dernière, on a pratiquement gagné tous les trophées. Pas beaucoup de vacances, mais le coach a très bien géré cette saison. Il fallait pas mal faire tourner l’effectif en raison de la saison que l’on a vécue l’année passée. Les autres équipes commencent aussi à nous connaître, mais on essaie d’être imprévisibles. C’est une très belle année et on espère la terminer en beauté. »

En tant que tenant du titre, aborde-t-il cette finale différemment ?

« Non, ce n’est pas différent, car on a connu ça la saison dernière. On a un peu plus d’expérience maintenant. Le coach nous dit toujours de prendre cela sereinement et tranquillement. On ne change pas nos habitudes. On est avec notre famille et on revient à l’entraînement avec le sourire. On essaie d’aborder cette finale sereinement. »

La demi-finale aller légendaire face au Bayern Munich (5-4)

« C’était un niveau incroyable de la part des deux équipes. Ça ne se posait pas de questions. Le Bayern est une équipe de très haut niveau. C’est l’équipe la plus difficile qu’on a affrontée depuis deux ans. Un plaisir de montrer ce football-là ? Bien sûr, je pense que ça donne envie à tous les enfants de devenir professionnels. On essaie de faire notre boulot et de montrer l’exemple. Je pense que ça a été un match exceptionnel dont tout le monde va se rappeler. »

La recette de Luis Enrique

« On ne peut pas la dire (rires). C’est un entraîneur de haut niveau, on l’a aussi vu au FC Barcelone et au PSG maintenant. C’est un entraîneur qui a une idée claire et qui essaie de la transmettre à toutes ses équipes. Il a beaucoup d’énergie, vous le voyez en conférence de presse, mais c’est un très bon entraîneur. Il est exceptionnel et on espère qu’il va rester très longtemps avec nous au Paris Saint-Germain. »

L’importance de Luis Enrique dans sa transformation

« J’essaie aussi de progresser. Je me suis énormément remis en question. Luis Enrique m’a dit de montrer l’exemple, que ce soit sur le terrain ou en dehors. J’ai eu beaucoup plus de responsabilités et j’essaie de faire mon job. »

L’importance du travail sans ballon sous Luis Enrique

« C’est sa philosophie. On attaque et on défend ensemble. Il essaie de nous la transmettre, surtout à nous, les attaquants, qui n’aimons pas trop défendre. C’est la seule solution pour être une équipe performante. Ça nous a réussi jusqu’ici et on va continuer comme ça. »

A-t-il le sentiment qu’il doit encore faire ses preuves en équipe de France ?

« Bien sûr. La Ligue des champions, c’est la première étape avec le PSG, et après il y a une compétition incroyable. C’est exceptionnel de jouer une Coupe du monde. J’espère performer, c’est un objectif, surtout après la douleur en 2022 (défaite face à l’Argentine en finale). On va essayer d’aller au bout. »

La définition d’un faux numéro 9 ?

« C’est un numéro neuf qui va un peu partout sur le terrain, qui décroche beaucoup et qui essaie de jouer. C’est un neuf qui a beaucoup de liberté et qui vient énormément décrocher. C’est un poste qui me plaît beaucoup. »

Une responsabilité supplémentaire après avoir remporté le Ballon d’Or ?

« Oui, un peu plus. Après, j’essaie de rester moi-même et de montrer l’exemple en dehors et sur le terrain. C’est le discours que le coach me dit à chaque fois. »

💬 « Je serai là le 30 »



Trois jours après sa sortie sur blessure, Ousmane Dembélé rassure. L’attaquant du PSG jouera la finale de la Ligue des champions. Un match à suivre le 30 mai dès 18h sur @M6. Retrouvez l’entretien d’Ousmane Dembélé avec Anne-Sophie Lapix dans le #2010. pic.twitter.com/4NbHlJBS83 — M6 Info (@m6info) May 20, 2026