Ce vendredi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France dispute son deuxième match de l’Euro face aux Pays-bas. Et Ousmane Dembélé est de nouveau aligné.

Victorieuse de son premier match face à l’Autriche (1-0), l’équipe de France affronte ce vendredi soir les Pays-Bas et peut faire un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de cet Euro 2024. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de laisser Kylian Mbappé sur le banc, lui qui est encore trop juste pour débuter après sa fracture au nez. Et pour compenser cette absence, le sélectionneur des Bleus a choisi une composition défensive.

Rabiot aligné à gauche, Tchouaméni de retour dans le onze

Dans les buts pas de surprise avec la titularisation de Mike Maignan. En défense, pas de changement non plus avec Jules Koundé et Théo Hernandez dans les rôles des latéraux et une charnière centrale composée de Dayot Upamecano et William Saliba. Dans l’entrejeu, N’Golo Kanté sera accompagné par Aurélien Tchouaméni, qui retrouve la compétition après plus d’un mois d’absence. Et alors que Bradley Barcola aurait pu être le remplaçant naturel de Kylian Mbappé sur l’aile gauche, Didier Deschamps est finalement parti sur une option plus défensive en alignant Adrien Rabiot à ce poste. En attaque, Marcus Thuram et Ousmane Dembélé gardent la confiance du sélectionneur et pourront compter sur le soutien offensif d’Antoine Griezmann, capitaine du soir. Les autres Parisiens, Warren Zaïre-Emery et Randal Kolo Muani, débutent sur le banc. En face, Xavi Simons évoluera dans une position plus reculée au milieu de terrain.