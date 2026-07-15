Dembélé transparent, Barcola en difficulté – Les notes des joueurs du PSG après France / Espagne

Hier soir, l’équipe de France s’est logiquement inclinée contre l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé étaient titulaires. Les deux joueurs du PSG n’ont pas brillé.

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, l’équipe de France affrontait l’Espagne à ce stade de la compétition. Pour ce choc, Didier Deschamps avait décidé d’aligner deux joueurs du PSG, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Préféré à Désiré Doué, le numéro 29 du PSG a été en difficulté sur son côté gauche de l’attaque. S’il a tenté des choses, il n’a jamais réussi à prendre le meilleur sur son vis-à-vis, Pedro Porro. Il a tout de même tenté sa chance, mais sa frappe enroulée est passée au-dessus du but. Dans L’Equipe, il a obtenu un 4. « On imaginait que les espaces lui permettraient de faire parler sa vitesse. Mais les Espagnols en ont finalement laissé très peu, limitant considérablement son influence. Il s’est surtout distingué par ses efforts défensifs. » De son côté, Le Parisien a été plus sévère avec un 3. « Titulaire pour la quatrième fois dans le tournoi, celui qui était censé apporter de la profondeur au jeu des Bleus grâce à sa vitesse n’a pas répondu aux attentes. Malgré quelques percées (6e, 36e, 42e) et des efforts défensifs à souligner, il n’est jamais vraiment parvenu à se signaler. »

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Match loin de ses standings pour Dembélé

Ousmane Dembélé était lui titulaire dans le couloir droit de l’attaque de l’équipe de France. Le numéro 10 du PSG n’a pas réussi à peser sur la défense espagnole, étant souvent très bien pris par son adversaire direct. Il ne s’est pas montré très dangereux, lui qui a eu deux situations en fin de match repoussées par Unai Simon. Le quotidien sportif lui a attribué un 2. « D’abord à droite, puis recentré dans l’axe après une demi-heure, rien n’y a fait : le Ballon d’Or a presque tout fait à l’envers. Au fil des minutes, il s’est peu à peu éteint jusqu’à devenir presque invisible. Une immense déception. » Le quotidien francilien a été un peu moins sévère avec un 3. « Le Ballon d’Or n’a tenté qu’une seule frappe en fin de partie, constamment surveillé par un adversaire, qu’il évolue à droite ou dans l’axe, position dans laquelle il s’est souvent retrouvé pour compenser les difficultés d’Olise. En dehors d’un premier décalage pour Mbappé (16e), puis un autre pour Barcola (36e), le rendement du Parisien s’est avéré largement insuffisant pour peser sur le scénario du match. » Titulaire du côté de l’Espagne, Fabian Ruiz a réalisé une très belle prestation. Il a obtenu un 7 dans L’Equipe. « Quel bon match, quelle pertinence dans ses choix et quelle facilité dans la conservation du ballon sur les phases de pressing français. Il a su sécuriser son équipe vers l’arrière et la conduire vers l’avant quand le jeu s’est ouvert devant lui. Avec Rodri, ils ont mangé le milieu français uniquement sur le placement, la passe et la maîtrise technique. »