Dembélé, un compétiteur féroce qui veut encore tout rafler

Ousmane Dembélé a encore une fois été l’un des artisans de la belle saison européenne du PSG. Il n’est pas rassasié et veut encore soulever la Champions League pour prétendre à un nouveau Ballon d’Or.

Joueur prometteur au début de sa carrière, Ousmane Dembélé a joué dans des grands clubs comme le Borussia Dortmund ou le FC Barcelone. Malgré son talent, il n’a pas su marquer ses équipes de sont talent sur le long terme en raison de blessures à répétition. Au PSG depuis 2023, l’international français a vu Luis Enrique le métamorphosé en le replaçant au poste de faux numéro 9. Il a réalisé la meilleure saison de sa carrière lors de l’exercice 2024-2025 avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Il a été l’un des artisans de l’année 2025 exceptionnelle des Rouge & Bleu qui lui a permis de remporter le Ballon d’Or. Malgré tous ces titres, le numéro 10 du PSG n’est pas rassasié et veut encore garnir son palmarès avec le PSG et l’équipe de France.

« C’est devenu un leader qui n’a pas besoin de dire qu’il est un leader »

Même s’il a un peu moins pesé cette saison, en raison de plusieurs blessures (39 matches, 19 buts, 11 passes décisives), Ousmane Dembélé a porté le PSG, en compagnie de Khvicha Kvaratskhelia en Ligue des champions, avec 7 buts et 2 passes décisives en 12 rencontres. Si ses statistiques sont moins flamboyante lors de cette saison 2025-2026, il est un candidat naturel à sa succession pour le Ballon d’Or 2026, qui sera remis à Londres le 26 octobre prochain. Au sein du PSG, on explique auprès de L’Equipe : « Ça va dépendre de si on gagne la C1, et s’il fait une grande Coupe du monde. La course n’est pas finie, dit-on en interne. Dans une saison sans Mondial, « Kvara » aussi aurait fait un beau candidat. Mais oui, aujourd’hui, Dembélé est l’un des favoris parce que dans les grands matches, il a été décisif, présent, avec des buts qui nous ont donné la victoire. Il est arrivé à maturation. Il a confiance en lui. C’est devenu un leader qui n’a pas besoin de dire qu’il est un leader. » Le quotidien sportif indique que chez Ousmane Dembélé, après avoir reçu le Ballon d’Or, il y a eu une prise de conscience. Le joueur insouciant a laissé place à un compétiteur féroce, davantage intéressé par l’empreinte qu’il laissera. « Forcément, il y pense, glisse un proche. Quand tu te dis en plus que tu es en finale (de la C1), qu’il y a la Coupe du monde ensuite, tu y réfléchis. Ousmane a une nouvelle mentalité depuis l’année dernière. Il a envie de marquer, il est devenu encore plus consciencieux. Et il a mesuré à quel point les distinctions avaient un impact sur la popularité, avec une reconnaissance énorme. Il sait que ça dépend du Mondial et d’une victoire en finale de C1. Mais il a envie. »