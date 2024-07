Dénouement vendredi pour les Droits TV de la Ligue 1 ?

Alors que la Ligue 1 reprend dans un petit plus d’un mois, elle n’a toujours pas de diffuseurs. Cela pourrait changer vendredi, lors du collège des clubs de l’élite.

Le feuilleton des Droits TV de la Ligue 1 va-t-il vivre son dénouement d’ici à la fin de la semaine. Alors que le championnat de France doit reprendre le week-end du 18 août, il n’y a toujours pas de diffuseur. Deux solutions semblent se dessiner ces derniers jours. La création d’une chaîne 100% Ligue 1 gérée par la LFP ou la diffusion par DAZN, qui compte s’implanter un peu plus dans le paysage médiatique français. Ce mardi soir, L’Equipe indique que le collège des clubs de l’élite, qui devait se tenir ce jeudi, a été décalé à vendredi. Les présidents des clubs doivent trancher sur la solution pour la diffusion de la Ligue 1 pour les cinq prochaines années (2024-2029).

Les présidents espèrent toujours beIN Sports

Le quotidien sportif indique que ce collège est décalé d’un jour « afin d’avoir tous les éléments pour décider dans l’interminable feuilleton des droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Mais aussi parce qu’il s’agit de la date limite de validité de l’accord entre la LFP et la plate-forme Warner Bros Discovery pour le projet de chaîne 100 % L1 distribuée auprès de tous les opérateurs, mais sans minimum garanti. » Cette solution est la plus probable, même si DAZN est une possibilité. Cette dernière, qui avait fait une première proposition financière de 400 millions d’euros annuels pour toute la Ligue 1, rejetée par la LFP, est revenu à la charge une offre pour huit des neuf matches de chaque journée à 375 M€ par an, en moyenne, sur les cinq prochaines saisons. « Mais les garanties apportées par DAZN ne satisfont pas les clubs. Car ce sont des engagements de DAZN Europe et pas des garanties bancaires. Une formule pas vraiment rassurante après l’épisode Mediapro, le diffuseur sino-espagnol qui avait proposé la lune à la LFP avant de stopper les versements dès la deuxième échéance, à l’automne 2020. » L’Equipe conclut en expliquant que certains présidents de clubs croient encore à une intervention de beIN Sports.