Départs, arrivée… ce qu’il faut attendre du PSG dans ces derniers jours de mercato

À J-9 de la fermeture du marché des transferts, le PSG doit encore régler plusieurs dossiers aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.

Le PSG n’en a pas fini avec son mercato. Suite au départ de Kylian Mbappé, les Rouge & Bleu voulaient se renforcer à chaque ligne. Et à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le club de la capitale a enregistré quatre nouvelles recrues : Matvey Safonov, Willian Pacho, João Neves et Désiré Doué. Dans le sens des départs, le board parisien a cédé officiellement Noha Lemina (Annecy) et prêté plusieurs joueurs comme Lucas Lavallée (FC Aubagne), Renato Sanches (SL Benfica), Cher Ndour (Besiktas) et Gabriel Moscardo (Stade de Reims).

Luis Enrique a mis son veto pour un départ de Fabian Ruiz

Et la direction parisienne compte bien poursuivre le dégraissage de son effectif, comme le rapporte RMC Sport. Ainsi, Danilo Pereira, en fin de contrat en juin 2025, ne sera pas retenu. Le Portugais est courtisé par l’Arabie saoudite et est également dans le viseur de son ancien club du FC Porto. Concernant Nordi Mukiele, il « n’acceptera de partir que pour un challenge à la hauteur de ses ambitions et à ses conditions. » Après un prêt non-concluant au SL Benfica la saison passée, Juan Bernat est aussi invité à quitter le club d’ici la fermeture du mercato. Concernant les joueurs proches du départ, on peut citer Carlos Soler, dont les discussions sont avancées avec West Ham.

Pour Manuel Ugarte, le club parisien continue à discuter avec Manchester United pour trouver la meilleure formule. Le PSG a déjà baissé ses exigences initiales concernant le départ de l’Uruguayen mais ne veut pas non plus être perdant. « Les Red Devils ne sont toutefois pas prêts à toutes les folies pour un joueur très souvent sur le banc la saison dernière. L’accord entre les deux parties est proche mais il doit encore être finalisé. » En revanche, Milan Skriniar ne partira pas du PSG cet été. Le Slovaque a reçu peu d’offres et n’a de toute façon pas l’intention de quitter la capitale française. « Des sorties d’autres joueurs de l’effectif avaient été un temps envisagées par la direction – dont celle de Fabian Ruiz – mais Luis Enrique a mis son veto », explique RMC.

Osimhen, un dossier toujours aussi complexe

Dans le sens des arrivées, le PSG pourrait être en quête d’un ultime renfort offensive. Les pistes Jadon Sancho (Manchester United) et Ademola Lookman (Atalanta Bergame) ont été sondées mais n’ont jamais été avancées par le board parisien, malgré la volonté des deux joueurs de rejoindre Paris. Pour Victor Osimhen, le dossier reste toujours aussi complexe. Le Nigérian de 25 ans est intéressé pour une arrivée chez les champions de France mais Naples continue à se montrer gourmand. « Si le Napoli accepte de baisser sensiblement ses prétentions financières dans les prochains jours, il n’est pas exclu de voir le PSG se positionner concrètement. Même si, à l’instant T, la tendance n’est pas à l’arrivée d’Osimhen », rapporte le média sportif. Avec la blessure de Gonçalo Ramos, le club de la capitale se prépare à jouer sans attaquant de pointe et utilisera Randal Kolo Muani et Marco Asensio dans ce rôle.