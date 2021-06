Depay sur son avenir, “encore un peu de patience et l’information viendra”

Memphis Depay va quitter Lyon cet été libre de tout contrat. L’international néerlandais est annoncé proche du FC Barcelone mais également dans le viseur de la Juventus de Turin et du PSG. Le club barcelonais ne veut pas revivre une Georginio Wijnaldum. Le coéquipier de Depay en sélection a longtemps discuté avec le Barça, mais il a finalement rejoint le PSG. Un retournement de situation qui ne devrait pas se reproduire après avoir lu les déclarations de Memphis en conférence de presse ce mercredi. “Chacun sait que je suis en contact avec le Barça depuis un moment déjà, et je souhaite jouer pour Ronald Koeman. Encore un peu de patience et l’information viendra“, avoue Depay dans des propos relayés par Eurosport.