Demain soir (20h45, DAZN), le PSG reçoit Montpellier en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Michel Der Zakarian, le coach montpelliérain, estime que le PSG est toujours aussi fort.

Après sa large victoire contre Le Havre (1-4) en ouverture de la première journée de Ligue 1, le PSG retrouve le championnat de France demain soir avec la rencontre – au Parc des Princes – contre Montpellier pour le compte de la deuxième journée du championnat de France. Cet été, le club de la capitale a vu partir Kylian Mbappé, son meilleur buteur ces dernières saisons. Malgré cela, Michel Der Zakarian, le coach du club héraultais, estime que le PSG n’est pas moins fort cette saison.

« Collectivement ils vont être costauds »

« Je les ai vus la semaine dernière et ils ont quand même des fusées quand ils ont fait rentrer Barcola et Dembélé de l’autre côté, donc ça déclenche beaucoup de choses. Ils ont de la vitesse, de la qualité technique au milieu de terrain, ils ont ce qu’il faut. Ils ont ce qu’il faut pour être encore champions. Je pense qu’ils vont être très très costauds. En tout cas, le mercato n’est pas fini et puis je pense que collectivement ils vont être costauds« , lance Michel Der Zakarian en conférence de presse. Il s’est ensuite penché sur la rencontre de demain. « On a envie de faire un bon match à Paris. Pourquoi pas les accrocher et faire un bon match là-bas ? On doit avoir cette ambition. »