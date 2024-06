Des chances de voir Manuel Ugarte quitter le PSG cet été ?

Recruté contre 60 millions d’euros l’été dernier, Manuel Ugarte a vécu une première saison difficile au PSG. Il pourrait quitter le club cet été.

Manuel Ugarte a été la première recrue estivale du PSG en 2023. Le milieu de terrain uruguayen (23 ans) a été acheté contre 60 millions d’euros au Sporting CP. Après de très bons débuts sur le terrain, Manuel Ugarte a vite déchanté et a même terminé la saison sur le banc lors des gros matches de Ligue 1, de Coupe de France et de Ligue des champions. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’international uruguayen pourrait quitter le club de la capitale un an seulement après l’avoir rejoint.

Manchester United piste aussi d’autres joueurs du PSG

Ces dernières semaines, le numéro 4 du PSG a été associé à la Juventus Turin, à l’AC Milan, à Naples et à l’Atlético de Madrid. Hier, un autre club a été associé à Manuel Ugarte. Selon l’Equipe, le club mancunien serait passé à l’action et aurait fait une offre aux dirigeants parisiens pour s’offrir les services du milieu de terrain. Mais cette dernière, jugée insuffisante, aurait été refusée par le PSG. Ce mercredi matin, Fabrizio Romano fait un point sur ce dossier. Selon le spécialiste du mercato, Manuel Ugarte a des chances de quitter le PSG cet été car le club est prêt à le vendre en cas de bonne proposition. Fabrizio Romano indique que Manchester United a pris contact avec le PSG pour Manuel Ugarte mais également pour plusieurs autres joueurs, sans pour autant qu’une offre soit soumise par le club de Premier League.