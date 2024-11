Considéré comme le plus grand talent de sa génération, Ibrahim Mbaye n’a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Des discussions sont en cours.

Avec son nouveau projet mis en place depuis plus d’un an, le PSG veut sécuriser l’avenir. Pour mener à bien cette mission, les Rouge & Bleu veulent prolonger les contrats de Luis Enrique et également du conseiller sportif, Luis Campos. Au sein de l’effectif, des joueurs cadres comme Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha sont également en discussions pour prolonger leur aventure sous le maillot du PSG. Mais le board parisien compte également s’appuyer sur des Titis à l’image de Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye.

Le premier contrat pro de Mbaye, l’une des priorités de Campos

Âgé de 16 ans, l’attaquant a profité d’une bonne préparation estivale pour connaître sa première titularisation le 16 août dernier lors de la victoire sur la pelouse du Havre (1-4). Considéré comme l’un des plus grands talents de la génération 2008 en France, l’international U18 français est encore sous contrat aspirant jusqu’en juin 2026. Mais, la signature de son premier contrat professionnel est l’un des principaux dossiers sur la table des dirigeants parisiens. En effet, comme le rapporte Le Parisien des discussions sont actuellement en cours avec l’entourage du joueur. Luis Campos « a fait de la signature de son premier contrat professionnel un objectif prioritaire. »

Dès le mois de mai, le dirigeant portugais avait pris le dossier en main en actant sa présence à la reprise de l’entraînement alors qu’il n’était pas encore monté avec l’équipe professionnelle. « En interne, on y croit très fort mais on prend soin de ne pas brûler les étapes non plus. Conscient qu’il doit jouer pour progresser, il est redescendu évoluer avec le groupe Espoirs la semaine dernière. Pour mieux revenir », conclut le quotidien francilien.