Des discussions entre le PSG et Benfica pour Joao Neves ?

Cet été, le PSG souhaiterait se renforcer au milieu de terrain. Sa priorité se nommerait Joao Neves. Des discussions auraient lieu entre le PSG et Benfica, alors que le milieu aurait refusé la dernière proposition de prolongation de contrat du club portugais.

Joao Neves est l’un des meilleurs jeunes joueurs portugais. Actuellement à l’Euro avec la Seleçao, il attise les convoitises des plus grands clubs européens, dont le PSG et Manchester United. Le club de la capitale aurait fait du milieu de terrain du Benfica (19 ans) sa priorité pour renforcer son entrejeu. Mais dans ce dossier, le club portugais, qui aimerait conserver sa pépite, se montre très gourmand.

Le PSG négocie avec le Benfica

Ce samedi, le quotidien sportif lusitanien, Record, explique que Joao Neves a refusé la dernière proposition de prolongation de contrat qui lui a été faite par le club portugais. Ce dernier, en plus d’une extension de son bail, lui aurait offert de doubler son salaire pour atteindre le million d’euros net par an. Une proposition qui aurait été refusée par l’international portugais, ce dernier estimant que ce montant n’est pas suffisant au vu de son importance dans l’équipe portugaise. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, Joao Neves ne serait pas pressé de quitter son club formateur, indique Record, même s’il sait que plusieurs grands clubs européens s’intéressent à lui et pourraient lui offrir un meilleur salaire. Le quotidien sportif portugais explique que des négociations sont en cours entre le PSG et le Benfica. Record avance que pour faire baisser la note, le PSG aurait proposé d’inclure Renato Sanches et Carlos Soler dans le possible transfert. Le quotidien sportif lusitanien conclut en indiquant que si le Benfica souhaitait dans un premier temps obtenir la somme de 120 millions d’euros pour son international portugais, soit le montant de sa clause libératoire, il pourrait accepter une offre inférieure. On parle de 100 millions d’euros.