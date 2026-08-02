Barcola
Image : Compte X @PSG_inside

Des discussions entre le PSG et Liverpool la semaine prochaine pour Barcola

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 août 2026

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a fait savoir qu’il ne comptait pas prolonger. Le PSG devrait entamer des discussions avec Liverpool la semaine prochaine.

Il y a quelques jours, Bradley Barcola a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger son contrat avec le PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français pourrait quitter les Rouge & Bleu cet été, même si les doubles champions d’Europe pourraient le conserver s’ils ne reçoivent pas la somme demandée. Depuis plusieurs jours, on évoque un intérêt de Liverpool pour l’ancien Lyonnais. Ce dernier ne souhaiterait d’ailleurs rejoindre que les Reds s’il devait quitter le PSG. Dans sa dernière vidéo Youtube, Fabrizio Romano fait un point sur le dossier Bradley Barcola

Mercato PSG : l’offre de Liverpool pour Bradley Barcola confirmée ?
canalsupporters.com

Encore loin d’un accord entre les deux clubs

Le spécialiste du mercato indique que le PSG et Liverpool auraient prévu des discussions au sujet du milieu offensif la semaine prochaine. Fabrizio Romano indique que le club de la capitale est ouvert à un départ de son numéro 29, mais seulement s’il reçoit une somme qui correspond à la valeur du joueur. Selon certaines rumeurs, les dirigeants parisiens attendraient au moins 170 millions d’euros pour lâcher Bradley Barcola. Le spécialiste du mercato explique que si les deux clubs vont discuter, il n’y a rien d’imminent sur une possible conclusion du dossier. Pour avoir une meilleure marge financière, Liverpool pourrait vendre Cody Gakpo, qui intéresse Tottenham. Fabrizio Romano avance que Liverpool demandera une grosse somme, sans préciser le montant, pour son international néerlandais. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 août 2026

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