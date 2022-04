Ce n’est désormais un secret pour personne. Warren Zaire Emery est l’étoile montante du centre de formation du Paris Saint-Germain. À seulement 16 ans, il fait preuve d’une grande maturité dans son jeu et impressionne les observateurs, d’où l’envie du club de la capitale de le prolonger. Dans le podcast Scouting RMC, Loïc Tanzi a donné des informations autour de l’avenir du joueur.

Le journaliste a précisé que des discussions sont en cours pour le jeune Warren Zaire Emery et qu’il y a « une vision commune entre la famille du joueur et le PSG ». Ce sont des informations qui donnent forcément de l’espoir aux supporters parisiens qui souhaitent voir le milieu de terrain évoluer en équipe première. Pour l’ancien joueur du PSG et l’actuel consultant Mathieu Bodmer, présent lui aussi dans le podcast de RMC, Warren Zaire Emery « est le plus gros talent du centre de formation du PSG ».

Dans ce même podcast, Abdou Fall, son formateur en U11 est revenu sur le talent évident du joueur déjà à l’époque : « Ce qui saute tout de suite aux yeux, c’est qu’à son âge il avait une lecture de jeu incroyable. Il analysait très bien les différentes situations. Surtout, il optimisait ses qualités au maximum et jouait tout le temps très juste. Sur cette fin de saison U11, moi je le surclasse. Ensuite, il s’est fondu dans le moule à une vitesse incroyable. Et là on s’est dit qu’il était vraiment différent des autres ».