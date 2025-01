Des échanges de manière continue entre les agents de Salah et le PSG ?

Ce vendredi, Mohamed Salah a lâché une bombe en expliquant qu’il jouait très certainement sa dernière saison à Liverpool. Le PSG suivrait attentivement ce dossier.

Ce sera très certainement l’un des dossiers qui va agiter l’actualité mercato dans les prochains mois. En fin de contrat le 30 juin avec Liverpool, Mohamed Salah a expliqué dans une interview accordée à Sky Sports qu’il vivait très certainement sa dernière saison sous le maillot des Reds. « Je crois vraiment que ce sera ma dernière saison au club ? Jusqu’à présent ? Oui. Sur les six derniers mois, il n’y a eu aucun progrès à ce niveau. Nous sommes loin de tout progrès dans les négociations. Nous devons donc simplement attendre et voir. »

A voir aussi : Mercato : Nasser Al-Khelaïfi met fin à la rumeur Mohamed Salah

Le PSG suit attentivement le dossier

Ce vendredi soir, Foot Mercato fait un point sur ce dossier. Selon les informations du média footballistique, la priorité de l’international égyptien (32 ans) est de prolonger son contrat avec Liverpool. « Sa sortie médiatique ressemble surtout à une manière de mettre la pression sur sa direction et la faire réagir alors qu’aucune évolution n’a eu lieu dans ce dossier depuis plusieurs mois. Ce qui commence à déranger Mohamed Salah. » En affirmant publiquement qu’il joue ses derniers matches avec Liverpool, Mohamed Salah met désormais la pression sur son club, avance Foot Mercato. Ce dernier indique que les agents du joueur discutent toujours de manière continue avec le PSG qui reste un des clubs intéressés et surtout capable de s’aligner sur les exigences financières du joueur. « Le club de la capitale suit attentivement le dossier. L’autre porte de sortie semble sans surprise être l’Arabie saoudite qui ne cache pas son envie de ramener le plus de stars dans son championnat. Mais là encore, aucune avancée puisqu’aucun club n’a entamé de démarche concrète pour s’offrir la star de Premier League« , conclut Foot Mercato.