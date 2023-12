Des indices lors de l’entraînement sur la compo du PSG ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte Dortmund. Des doutes persistent encore sur la composition de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a peut-être donné quelques indices sur les joueurs qui débuteront.

Le PSG joue son avenir européen sur la pelouse du Signal Induna Park contre le Borussia Dortmund demain soir. En cas de succès contre les Allemands, les Parisiens seront premiers et qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs, avec Warren Zaïre-Emery et Marquinhos. Également présent dans la convocation, Gonçalo Ramos n’a pas participé à la séance du jour, en raison d’un syndrome grippal.

Barcola et Lee Kang-In titulaires ?

Comme très souvent, il est difficile de lire les compositions de l’entraîneur du PSG. Fréquemment, les compositions probables ne sont pas celle de départ. Luis Enrique aime apporter des surprises dans ses onze. Mais ce mardi soir, lors de l’entraînement sur la pelouse du Signal Induna Park, l’ancien coach du FC Barcelone a peut-être laissé quelques indices sur les joueurs qu’ils pourraient aligner demain soir contre le Borussia Dortmund. L’Equipe indique qu’en fin de séance, « le côté gauche composé de Lucas Hernandez, Vitinha et Bradley Barcola était chargé d’alimenter en centres les autres joueurs. À droite, Lee Kang-in et Hakimi étaient notamment alignés. Une manière de préparer l’animation offensive ? » On aura des réponses demain vers 20 heures, une heure avant la rencontre capitale pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions.