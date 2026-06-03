Des informations sur le réassort du maillot PSG à deux étoiles

Après le succès de son maillot collector à deux étoiles, le PSG compte bien effectuer un réassort, mais exclusivement sur sa boutique en ligne.

En l’espace de quatre jours, l’engouement suscité autour de la deuxième Ligue des champions consécutive du PSG ne cesse d’impressionner. Et sur le plan du merchandising, la collection collector « Back 2 Back » a rencontré un succès retentissant, notamment le maillot orné de deux étoiles.

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Un réassort uniquement en ligne

Face à ce succès, le club parisien a apporté quelques informations sur le réassort des stocks de la collection collector « Back 2 Back. » Afin de permettre aux supporters parisiens, en France comme à l’international, d’accéder à cette tunique dans les meilleures conditions. « Le Club procèdera prochainement à un réassort, uniquement en ligne, sur sa boutique officielle. » Cela signifie qu’aucun réassort n’est prévu dans les points de vente physiques.

Afin de garantir un accès aussi équitable que possible à l’ensemble des supporters, les achats seront limités à deux maillots par personne. « Les membres MyParis seront informés en priorité de la mise en ligne du réassort », précise le PSG. Compte tenu de la forte demande depuis le lancement, les quantités disponibles devraient rapidement être écoulées. En plus de ce maillot collector, le club de la capitale propose une collection « Back 2 Back », dont le T-shirt Nike champions d’Europe, ainsi que d’autres produits exclusifs de la collection, disponibles dans les boutiques officielles du club ici.