Des joueurs ont marqué des points lors de la victoire du PSG au Havre

Lors de la victoire du PSG au Havre hier soir, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif. Plusieurs seconds couteaux ont marqué des points.

Avec quatre joueurs majeurs blessés (Kvaratskhelia, Dembélé, Nuno Mendes et Marquinhos) et quatre jours après le choc contre Lyon, Luis Enrique avait décidé de faire tourner contre Le Havre hier soir en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Le coach du PSG avait également décidé d’innover avec le positionnement de Maghnes Akliouche au poste de sentinelle. L’Equipe indique que placer l’international français à ce poste était une idée intéressante. Mais le numéro 11 du PSG a semblé parfois emprunté dans ses placements comme dans ses choix, avance le quotidien sportif. Ce dernier indique que contre Le Havre, Mika Godts, Senny Mayulu ou Lucas Hernandez ont montré qu’ils pouvaient être des alternatives crédibles.

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Dro Fernandez doit encore s’affirmer

En ce qui concerne l’international belge, il faudra plus que deux buts face à Lyon et au Havre pour considérer qu’il est lancé, mais ce que l’on voit du Belge est intéressant. De l’efficacité, de la créativité, un sens des appels remarquable. Le numéro 22 du PSG monte en puissance, souligne L’Equipe. En interne, ses coéquipiers louent son professionnalisme et sa simplicité. Titulaire dans l’entrejeu contre les Havrais, Dro Fernandez a beaucoup souffert, estime le quotidien sportif. « Le PSG tente de diffuser l’idée que Dro Fernandez monte en puissance. Sur ce que l’on voit, l’Espagnol ne convainc pas. Il ne se cache pas, essaie d’exister par ses relais. »