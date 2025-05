Des matches du FC Versailles joués au sein du Campus PSG ?

Depuis maintenant deux saisons, le PSG possède l’un des meilleurs centres d’entraînement du monde. La saison prochaine, il pourrait accueillir le FC Versailles.

Le PSG possède l’un des centres d’entraînement les plus modernes du monde. L’équipe première, les Féminines et les jeunes s’entraînent dans ce complexe à Poissy depuis deux ans. Les Féminines et les titis jouent leurs matches au sein du Campus. Mais la saison prochaine, il pourrait accueillir un nouveau pensionnaire.

Pas encore d’accord trouvé entre les deux parties

En effet, comme le rapporte L’Equipe, le FC Versailles, qui évolue en National, est à la recherche d’un stade pour la saison prochaine. Le quotidien sportif explique que l’arrivée du Paris FC au Stade Jean-Bouin pousse le club versaillais à se trouver une nouvelle enceinte. « Le club de National a évolué une bonne partie de sa saison dans l’enceinte parisienne, avant de migrer, par défaut, à Chambly (Oise). Toujours dans l’incapacité de jouer le soir au stade Montbauron à Versailles en raison de l’éclairage et de la proximité avec le Château de Versailles. » De sources fédérales, Versailles a obtenu l’autorisation de jouer dans son stade plusieurs rencontres de National 1 le samedi après-midi. Ce qui ne règle pas totalement le problème. Ces dernières semaines, plusieurs membres de la direction versaillaise ont été aperçus au Campus PSG, à Poissy, avance L’Equipe. Plusieurs sources internes au PSG nous ont confirmé des négociations avec Versailles pour accueillir plusieurs matches de N1 la saison prochaine. L’accord entre les deux entités n’est pas encore définitivement trouvé, ni même de discussions financières pour le moment, conclut le quotidien sportif.