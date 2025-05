Des négociations au point mort pour la prolongation de Lee ?

Lee Kang-in est arrivé au PSG à l’été 2023. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international coréen négocierait pour prolonger son contrat. Mais les discussions seraient au point mort.

Cette saison, Lee Kang-in est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Le numéro 19 du PSG a joué 45 matches toutes compétitions confondues pour six buts et six passes décisives. Même s’il joue peu ces dernières semaines, l’international coréen serait en discussions pour prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu, qui courent jusqu’en juin 2028.

Lee fortement courtisé

Mais selon les informations de Matteo Moretto, les discussions entre le PSG et Lee Kang-in pour une potentielle prolongation seraient au point mort. Si les négociations n’avancent pas, l’ancien de Majorque pourrait quitter le club de la capitale lors du mercato estival. Le journaliste pour Relevo indique que plusieurs clubs s’intéressent à Lee Kang-in sans pour autant qu’un d’entre eux se soit réellement approchée du PSG pour le moment. Naples, des équipes de Premier League, de Liga et de l’Arabie saoudite sont à l’affût dans ce dossier, conclut Matteo Moretto.