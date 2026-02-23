Des négociations difficiles entre le PSG et Mayulu pour une prolongation ?

Encore sous contrat jusqu’en 2027, Senny Mayulu pourrait poursuivre sa carrière au PSG, mais les négociations trainent.

Le PSG a lancé une nouvelle vague de prolongations de contrat. Après avoir bouclé celles de Willian Pacho et João Neves, la direction parisienne a également trouvé un accord avec Fabian Ruiz, dont le bail prendra fin en juin 2027. Concernant Lucas Beraldo, des négocations ont aussi été entamées.

Mayulu trop gourmand au niveau salarial

Et selon les informations de RMC Sport, le souhait du PSG est désormais de boucler trois autres dossiers jugés importants : Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Senny Mayulu. Concernant le Titi, son contrat expire en juin 2027. Très convoité en Europe, le milieu de 19 ans discute dans un climat serein avec le board parisien, selon Fabrice Hawkins. « Plusieurs clubs européens sont venus aux renseignements mais ils attendent de savoir quelle sera la position du joueur. À ce jour, Mayulu n’a pas ouvert la porte à un départ et privilégie le projet parisien. » Mais avant de prendre sa décision définitive, l’international Espoirs français veut en savoir davantage sur le plan sportif. Apprécié par Luis Enrique pour sa polyvalence, Senny Mayulu ne souhaite pas se fixer à un poste, lui qui apprécie la méthode du technicien espagnol. Un contrat jusqu’en 2030 a été proposé au joueur. « Quoiqu’il en soit, l’aspect financier, bien qu’importante ne sera pas une priorité pour le joueur, son souhait numéro un étant de jouer (…) Les discussions se poursuivent dans un cadre serein entre les deux parties qui se respectent beaucoup », conclut RMC.

Concernant ce dernier point, le journaliste de ICI Paris Île-de-France, Bruno Salomon, apporte des informations contraires. Le dossier Senny Mayulu coincerait actuellement sur ce sujet . Si la volonté du PSG est de prolonger son joueur avec une proposition de contrat jusqu’en 2030, le Français demande une rémunération conséquence qui n’entre pas dans la grille salariale du club. « La volonté du club est de prolonger le titi parisien mais pas à n’importe quel prix (comme pour les autres joueurs). La direction déplore une forme d’ingratitude de la part d’un garçon qui est en contrat jusqu’en juin 2027 avec Paris et avec qui elle aimerait s’inscrire dans la durée. »