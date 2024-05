Des négociations pour un échange Lukaku- Osimhen ?

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à Victor Osimhen. Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier. Chelsea pourrait inclure Romelu Lukaku pour s’offrir les services du Nigérian.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG voudra se renforcer en attaque. Si la quête d’un numéro neuf ne serait pas forcément une priorité, le PSG maintenant sa confiance à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le nom de Victor Osimhen a quand même été avancé. Déjà intéressé l’été dernier, le club de la capitale était tombé sur un os appelé Aurelio De Laurentiis, qui ne voulait pas entendre parler d’un départ de son buteur. Un an plus tard, la donne aurait changé.

Arsenal aussi sur le coup

Le président de Naples serait prêt à vendre l’ancien lillois et plusieurs clubs suivraient de près le dossier de l’international nigérian, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Napoli. Outre le PSG, Chelsea – qui était également intéressé l’été dernier – aimerait s’attacher ses services. Ce vendredi soir, Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialiste du mercato a évoqué ce dossier. Le club anglais envisagerait un échange avec Romelu Lukaku, actuellement prêté à la Roma par les Blues. Mais pour l’instant, les discussions autour de ce possible échange n’ont pas décollé. Gianluca Di Marzio conclut en expliquant qu’Arsenal serait également intéressé par la signature de Victor Osimhen.