Des nouveaux titis vont rejoindre le groupe Elite du PSG

Depuis la saison dernière, le PSG a mis en place un groupe Elite. Il est composé de titis qui sont proches d’atteindre l’équipe professionnelle. Pour la saison à venir, de nouveaux titis vont faire leur entrée dans ce groupe.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque année, plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe professionnelle. Certains arrivent à avoir du temps de jeu, comme Warren Zaïre-Emery la saison dernière, et d’autres s’entraînent tous les jours avec les professionnels, ce qui leur permet d’emmagasiner de l’expérience même s’ils jouent peu ou pas en match officiel avec l’équipe première. Avec la suppression de la réserve il y a quelques années, les titis doivent faire le pont entre l’équipe U19 et les pros. Un saut un peu compliqué pour certains. Depuis l’été dernier, le club de la capitale a créé un groupe Elite. Ce dernier est composé de jeunes joueurs qui sont proches du niveau professionnel. Lors de l’exercice précédent, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, Lucas Lavallée et Ilyes Housni, qui a rejoint le groupe plus tard dans la saison, en faisaient partie.

Ethan Mbappé va intégrer le groupe Elite

Avec la nouvelle saison qui arrive, de nouveaux titis du PSG vont rejoindre ce groupe Elite. Selon les informations de RMC Sport, Ilyes Housni, qui y était déjà, Ethan Mbappé, Serif Nhaga, Noha Lemina et un autre gardien de la formation vont rejoindre le groupe. Présent dans ce groupe la saison dernière, Ismaël Gharbi ne sait pas encore s’il sera au PSG le 1er septembre. Selon Fabrice Hawkins, Luis Enrique veut le voir jouer avant de trancher sur un possible départ. Plusieurs clubs s’intéresseraient à lui mais le joueur aimerait faire bonne impression à son nouveau coach afin de poursuivre l’aventure avec son club formateur. C’est également le souhait de Djeidi Gassama, qui revient d’un prêt à Eupen.