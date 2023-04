Des nouvelles de Presnel Kimpembe

Forfait jusqu’à la fin de la saison, Presnel Kimpembe a fait un premier pas important dans sa phase de guérison.

Presnel Kimpembe réalise une saison 2022-2023 très compliquée. Le défenseur central du PSG a seulement participé à 15 rencontres toutes compétitions confondues. Et pour cause, dès le mois de septembre, le Titi a enchaîné successivement deux blessures (ischio-jambiers et tendon d’Achille) qui l’ont privé de la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France. Et après une longue période d’absence, l’international français avait retrouvé la compétition avec une entrée en jeu de quelques minutes face à l’AS Monaco (3-1) le 11 février dernier. Mais, le joueur de 27 ans a rechuté gravement deux semaines plus tard sur la pelouse du Stade Vélodrome (0-3, le 26 février). Une rupture du tendon d’Achille qui a mis fin prématurément à sa saison 2022-2023.

Une absence estimée jusqu’à l’automne prochain

Et à l’instar de Neymar Jr, Presnel Kimpembe a réalisé un premier pas important dans sa phase de guérison. Comme partagé via son compte Instagram, le champion du monde 2018 a retiré sa botte d’immobilisation et marche désormais avec des béquilles. Cette semaine, le PSG avait également partagé quelques photos du joueur qui s’entraînait en salle. Il va désormais poursuivre sa rééducation, lui qui devrait manquer la compétition jusqu’à l’automne prochain. Une blessure longue durée qui pourrait profiter à Sergio Ramos pour rempiler une année supplémentaire chez les Rouge & Bleu.