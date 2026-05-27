Des nouvelles images du maillot 26-27 extérieur du PSG

Le PSG doit encore jouer un match lors de cette saison 2025-2026, la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Il travaille déjà sur la saison prochaine et des nouvelles images du maillot extérieur de l’exercice 2026-2027 ont fuité.

Il y a quelques semaines, le PSG a dévoilé son maillot domicile de la saison 2026-2027. Tunique qu’il a déjà utilisée lors de la 33e journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois (1-0) pour le dernier match de la saison au Parc des Princes. Le maillot extérieur n’a pas encore été dévoilé mais il y a eu déjà plusieurs leaks à son sujet. Ce mercredi, le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé des nouvelles images du maillot que les joueurs de Luis Enrique porteront pour la plupart de leurs matches à l’extérieur en Ligue 1, Ligue des champions et Coupe de France.

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Il devrait être porté durant deux saisons

Ce maillot extérieur du PSG présente un design unique, principalement blanc. La caractéristique la plus remarquable absolue de la tunique est le graphique central frappant et l’écusson. Réinventant la bande classique « Hechter » pour un kit à l’extérieur, Nike a créé une bande dégradée au milieu du torse. La bande présente un centre rouge qui s’estompe parfaitement vers l’extérieur en bleu marine, en utilisant un élégant effet à rayures verticales. Footy Headlines indique que ce maillot devrait être porté lors des deux prochaines saisons. Le PSG devrait l’officialiser cet été, entre la fin du mois de juillet et le début du mois d’août.