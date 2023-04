Même si la 2023-2024 ne débutera que dans quelques mois, cette dernière se prépare depuis plusieurs semaines. Comme souvent, des images des nouveaux maillots sortent avant qu’ils soient officiellement dévoilés. De nouveaux visuels de la tunique domicile ont fuité ce jeudi.

Il reste neuf matches au PSG avant de clôturer cette saison 2022-2023 difficile. Leader de Ligue 1 avec six points d’avance sur Lens et Marseille, il a remporté le Trophée des Champions mais a été éliminé en huitièmes de finale en Coupe de France et en Ligue des Champions. Même si l’exercice n’est pas fini, le club de la capitale prépare déjà celui de 2023-2024. Des nouvelles images du prochain maillot domicile ont fuité ce jeudi soir.

Une fine bande rouge sur la droite du maillot

Dans les dernières photos qui avait leaké, le maillot 2023-2024 du PSG était bleu marine avec une bande rouge qui descendait depuis le logo et qui s’estompait jusqu’au milieu du maillot. Une inspiration du maillot de la saison 2002-2003. Ce jeudi, des nouvelles images sont sorties. Le concept du maillot est toujours le même mais cette fois-ci, la bande rouge entourée de blanc descend jusqu’au bas du maillot. Le logo Nike serait de couleur rouge alors que les sponsors seront blancs. Cette nouvelle tunique devrait être officialisée au cours du moi de mai selon Footy Headlines.