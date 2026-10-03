Des nouvelles images du maillot domicile 2027-2028 du PSG

Si la saison 2026-2027 vient à peine de commencer, le PSG travaille déjà sur le prochain exercice. De nouvelles images du maillot domicile 2027-2028 ont fuité.

Chaque année, les supporters du PSG attendent avec impatience la divulgation des maillots que porteront les joueurs durant la saison. Si la saison 2026-2027 vient à peine de commencer, il y a déjà des rumeurs sur la tunique domicile du club de la capitale pour l’exercice 2027-2028. Il y a quelques jours, un premier aperçu de ce futur maillot domicile avait fuité avec un style Hechter revisité et un col rabattu blanc. Ces dernières heures, de nouvelles images ont été dévoilées et elles sont totalement différentes des premiers leaks.

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Un maillot surprenant

Selon le site spécialisé Footy Headlines, cette tunique aborderait deux couleurs. Le haut du futur maillot du PSG serait de couleur bleu royal pour s’estomper en noir vers le bas. « Au centre du maillot se trouve une interprétation de dégradé frappante et floue de la bande traditionnelle Hechter, qui n’a que la bordure blanche en haut, dans une prise dégradée », indique Footy Headlines. Le col et le bas des manches seraient noirs. Footy Headlines conclut en expliquant que ce maillot devrait être officialisé durant le mois de mai 2027. Ce dernier a également dévoilé une image du futur pré-match de la tunique domicile de la saison 2027-2028. Ce dernier abordera les couleurs bleu, blanche et rouge. Le blanc, entre le bleu et le rouge, formera une tour Eiffel.