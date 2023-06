La saison 2023-2024 débutera dans quelques semaines. L’occasion pour le PSG de prochainement dévoiler son maillot extérieur.

Après avoir dévoilé son maillot domicile le 31 mai dernier, le PSG va prochainement officialiser sa tunique extérieure. À cette occasion, le site spécialisé, FootyHealines, a dévoilé des nouvelles images de ce maillot extérieur. Comme annoncé, ce maillot sera blanc. La bande horizontale sera un dégradé en bleu et rouge. Le sponsor, Qatar Airways, se trouve en blanc au centre de la bande. Toujours selon le site spécialisé, ce nouveau maillot away va être officialisé en juillet et sera donc porté par les joueurs parisiens lors des matches de pré-saison. Pour rappel, le PSG affrontera Le Havre (21 juillet), à Poissy, pour son premier match amical avant sa tournée au Japon (du 22 juillet au 22 août).