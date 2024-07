Des nouvelles images du maillot fourth 2024-2025 du PSG ont été dévoilées par le site spécialisé, Footy Headlines.

Comme depuis plusieurs années, le PSG évoluera avec quatre maillots lors de cet exercice 2024-2025. Après avoir déjà dévoilé les maillots domicile et extérieur, le club de la capitale doit encore présenter deux tuniques au cours de l’exercice. Le troisième maillot pourrait être présenté en septembre. Et concernant le maillot fourth, il sera dévoilé début 2025 et sera utilisé lors de la seconde partie de la saison.

Un quatrième maillot bleu vif

Et le site spécialisé, Footy Headlines a dévoilé quelques images de cette tunique. Le PSG poursuivra sa collaboration avec Jordan. Ce quatrième maillot sera de couleur bleu et les logos seront argentés. « Ce qui distingue le Jordan PSG 2024-2025, c’est le design Jordan Wings sur les manches. Il est également présent à l’intérieur du col », explique le site spécialisé, qui confirme que cette ensemble sera porté de janvier à juin 2025.

Image : Footy Headlines