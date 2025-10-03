Des nouvelles images du quatrième maillot 2025-2026 du PSG

Depuis de très nombreuses années, le PSG propose quatre maillots par saison. Lors de cet exercice 2025-2026, trois d’entre eux ont été dévoilés. Des images de la quatrième tunique ont fuité.

Cette saison, le PSG a joué avec trois maillots. Le domicile avec un design Hechter avec un hommage au monument emblématique de la ville de Paris, la tour Eiffel. Pour la tunique extérieure, le club de la capitale a conservé celle de la saison dernière, le blanc avec une tour Eiffel de couleur rouge et bleu, un design d’un maillot porté lors des années 1990. Enfin, il y a le maillot inspiré de la collection Total 90 de Nike des années 2000. Dans quelques mois, un quatrième maillot pour la saison 2025-2026 va sortir.

A voir aussi : Barcelone / PSG – Les maillots des Parisiens seront vendus aux enchères pour la Fondation Xana

Un maillot à dominance gris foncé

Ces dernières heures, le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé de nouvelles images du quatrième maillot du PSG. Cette tunique est gris foncé avec des accents argentés et roses avec une fine bande rose au milieu du maillot. Ce dernier devrait sortir avant la fin de l’année 2025. Footy Headlines a également dévoilé des images du kit d’entraînement qui accompagnera ce quatrième maillot. Il sera de couleur rose avec plusieurs fines bandes dont une de couleur rouge au niveau du logo du PSG.