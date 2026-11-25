Comme chaque année, le PSG va posséder quatre maillots dans sa collection de la saison 2026-2027. Des nouvelles images du quatrième maillot, avec le retour du modèle Wings, ont été dévoilées.

Lundi, le PSG a dévoilé son troisième maillot de la saison 2026-2027. Ce dernier sera inauguré ce mercredi soir lors de la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ce ne sera pas la dernière tunique que le club dévoilera lors de cet exercice 2026-2027. En effet, un quatrième maillot devrait sortir en début d’année 2027. Plusieurs leaks sont sortis sur ce dernier, qui devrait retrouver le design Wings, qui est entré dans les cœurs des supporters du PSG lors de la saison 2024-2025, qui s’était terminée en apothéose avec la première Ligue des champions de l’histoire du PSG.

Un design devenu iconique

Ce mercredi soir, Footy Headlines, site spécialisé sur les maillots de football, a dévoilé de nouvelles images du quatrième maillot du PSG de la saison 2026-2027. Ce dernier sera à dominante blanche avec le retour des ailes de la marque Jordan Brand. Ces dernières seraient noires. Il y aura aussi des touches de noir sur le maillot avec les logos du Jumpman et du PSG également en noir. Une tunique très attendue par les supporters du PSG qui espèrent qu’elle permettra au double champion d’Europe de s’offrir une nouvelle campagne européenne historique avec une troisième victoire de suite dans la plus prestigieuse des compétitions de club pour encore entrer dans l’histoire du football et ancrer un peu plus le PSG parmi les meilleures équipes de l’histoire du football.