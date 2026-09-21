Comme depuis de très nombreuses années, le PSG va dévoiler quatre maillots pour cette saison 2026-2027. Le quatrième maillot devrait être un retour du design Jordan Wings.

Lors de la saison 2024-2025, un maillot est devenu iconique pour les supporters du PSG, le maillot fourth Jordan Wings bleu avec les ailes sur les manches. Ce dernier a été un porte-bonheur pour les Parisiens qui ont remporté leur première Ligue des champions de leur histoire lors de cette exercice. Le PSG n’a perdu qu’un seul match lorsqu’il portait ce maillot, lors de son quart de finale retour sur la pelouse d’Aston Villa (3-2), ce qui n’avait pas eu de conséquences sur la qualification, les Rouge & Bleu ayant remporté la manche aller au Parc des Princes (3-1). Deux saisons plus tard, le PSG a décidé de relancer ce design.

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Un maillot blanc avec des touches de noir

Ce lundi, Footy Headlines, site spécialisé sur les maillots de football, a dévoilé des nouvelles images du quatrième maillot du PSG de la saison 2026-2027. Ce dernier devrait être blanc avec des touches de noir sur le Jumpman, le logo des doubles champions d’Europe, le sponsor Qatar Airways et des ailes qui devraient orner le haut des manches jusqu’au début des épaules. Cette nouvelle tunique devrait être officialisée en début d’année prochaine.