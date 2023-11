Des nouvelles images du troisième maillot du PSG 2024-2025

Même si la saison 2023-2024 bat son plein, le PSG pense déjà à l’exercice suivant. Et des nouvelles images du troisième maillot 2024-2025 ont fuité.

Chaque année, les supporters du PSG attendent avec impatience la divulgation des maillots. Alors que les trois tuniques de la saison 2023-2024 ont été dévoilés et qu’un quatrième maillot est attendu en début d’année 2024, des indiscrétions sur les tenues de l’exercice 2024-2025 du club de la capitale circule déjà sur internet. Comme demandé par les supporters parisiens, le maillot Hechter devrait revenir la saison prochaine. Pour le troisième maillot, il devrait être rose.

Le logo Air Jordan sur le maillot

Ces derniers jours, des images du probable troisième maillot 2024-2025 du PSG ont fuité. Et ce dernier devrait être à dominante rose avec quelques touches de noir. Ce lundi, Footy Headlines, site spécialiste sur les maillots de football, a apporté quelques précisions sur cette tunique. Alors que dans un premier temps, le logo Nike apparaissait sur les leaks, ce devrait finalement être le logo Jordan Brand, partenaire du PSG depuis quatre ans, qui devrait figurer sur le maillot, explique Footy Headlines. Le Jump Man serait à l’envers. Le média indique que le maillot sera bien rose mais que Nike peut incorporer des motifs supplémentaires dans le design, notamment sur le devant du maillot, le col et les poignets. Les photos du futur troisième maillot 2024-2025 sont des hypothèses et non pas le vrai design, conclut Footy Headlines.