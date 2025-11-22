Des nouvelles informations sur le maillot extérieur 26-27 du PSG

Si la saison 2025-2026 bat son plein, le PSG travaille déjà sur l’exercice suivant. Des nouvelles informations sur le maillot extérieur 2026-2027 sont sorties.

Comme chaque saison, les supporters du PSG attendent avec impatience la divulgation des maillots que porteront les joueurs parisiens. Ce samedi après-midi, des nouvelles informations sur la tunique que les hommes de Luis Enrique porteront à l’extérieur lors de l’exercice 2026-2027. Comme le rapporte Footy Headlines, ce maillot sera porté, comme celui de cette saison, pendant deux exercices.

Un effet dégradé rouge et bleu sur le logo

Ce dernier sera blanc, accentué d’un ton bleu légèrement plus clair. Sur le logo du PSG, il y aura un effet dégradé mélangeant le rouge et le bleu. Footy Headlines indique que cette tunique devrait être officialisée durant l’été 2026, quelques semaines avant le début de la nouvelle saison.