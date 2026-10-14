Des premières images du futur maillot extérieur 2027-2028 du PSG

Si la saison 2026-2027 bat son plein, le PSG travaille déjà sur la suivante. Des premières images du maillot extérieur de l’exercice 2027-2028 ont fuité.

Chaque saison, le PSG dévoile quatre maillots. Pour cet exercice 2026-2027, deux ont été officialisés. Deux autres devraient être dévoilés dans les semaines à venir. Même si la saison vient juste de commencer, le club de la capitale travaille déjà sur l’exercice à venir. Alors que des informations contradictoires sortent sur le maillot domicile de l’exercice 2027-2028, des premières images de la tunique extérieure ont fuité.

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Un maillot à dominante beige

Ce maillot que le PSG portera le plus souvent à l’extérieur présentera une combinaison de beige clair et de marron foncé. La base primaire du maillot devrait être crème douce ou beige clair, accentuée par des détails brun foncé, indique Footy Headlines, site spécialisé dans les maillots de football. Ce dernier indique que ce maillot devrait être officialisé durant le mois de juillet 2027, quelques semaines avant le début de la saison 2027-2028.





