Des premières nouvelles rassurantes pour Nuno Mendes

Sorti sur blessure en fin de rencontre face au RC Strasbourg (3-1), le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, souffrirait seulement d’une gêne à la cuisse gauche. Une nouvelle rassurante avant le choc face au FC Barcelone.

Ce match face au RC Strasbourg devait permettre au PSG de gérer son effectif après sa victoire spectaculaire sur la pelouse de Manchester City et avant le choc contre le FC Barcelone au Parc des Princes. Si Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée au coup d’envoi, il a dû attendre l’entrée en jeu de ses cadres pour voir la rencontre basculer en faveur de son équipe, avec notamment un Ousmane Dembélé déterminant. Cependant, les Rouge & Bleu ont dû terminer la rencontre à dix après la sortie sur blessure de Nuno Mendes, entré en jeu à la 53e minute.

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Une gêne à la cuisse pour Nuno Mendes, des examens à venir pour Akliouche

Une mauvaise nouvelle à quelques jours de l’affiche face au FC Barcelone en Ligue des champions. Cependant, les premières nouvelles concernant le Portugais sont plutôt rassurantes. En effet, selon le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot, le latéral gauche parisien a ressenti une gêne à la cuisse gauche. Le staff parisien n’a pris aucun risque et personne ne semble pas inquiet quant à l’état de santé du numéro 25 des Rouge & Bleu. Une information confirmée par Le Parisien. « Le club de la capitale n’est néanmoins pas inquiet pour l’état de forme de Nuno Mendes. » En conférence de presse, Luis Enrique s’est également expliqué sur la sortie de son joueur : « Il a senti une petite chose (à une cuisse), on a décidé de ne pas prendre de risques. Je ne sais pas si on peut appeler ça une blessure, mais on a décidé de jouer avec un joueur de moins parce qu’on ne voulait pas prendre de risques. »

En revanche, l’état de Maghnes Akliouche inquiète davantage à l’approche de ce choc européen face au Barça. L’international français a terminé la rencontre en boitant après un gros tacle sur la cheville gauche. « L’ancien Monégasque suivra des examens dimanche pour en savoir plus sur l’état de son articulation. Une image de cette cheville ensanglantée et de sa chaussette déchirée a posé la question de la non-expulsion du défenseur strasbourgeois », rapporte le quotidien francilien. Une situation préoccupante pour le joueur de 24 ans, dont l’état reste à préciser.

🔴🔵 Depuis le coup de sifflet final de la rencontre, il y a de « l’incompréhension » au club parisien sur le fait que Jeyland Mitchell n’ait pas été sanctionné d’un carton rouge pour son tacle sur l’international français. @RMCsport #RMCLive #RCSAPSG — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) October 17, 2026