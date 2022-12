Des renforts espérés chez les Féminines du PSG cet hiver ?

Avec un effectif mal équilibré, les Féminines du PSG sont ouvertes à l’idée d’accueillir des renforts lors du prochain mercato hivernal, qui débutera le 1er janvier prochain.

Les Féminines du PSG réalisent une première partie de saison convaincante avec une première place en championnat et une qualification pour les quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League. Mais les joueuses de Gérard Prêcheur font preuve d’irrégularité dans leurs performances, notamment avec l’absence de Marie-Antoinette Katoto en attaque. Kadidiatou Diani arrive à rester performance, cependant, les dirigeants parisiens comptent bien profiter de la prochaine fenêtre des transferts pour améliorer l’effectif. Si sur le plan collectif, le club parisien a réussi à tourner la page des affaires extra-sportives qui polluaient l’ambiance générale la saison passée, Paris ne dispose pas encore de tous les atouts nécessaires pour remplir ses objectifs de la saison, à l’image de la lourde défaite sur la pelouse de Chelsea (0-3) ce jeudi. « L’entraîneur parisien, son staff et la direction sportive le savent : les prochains mois seront tout aussi décisifs », comme le rapporte Le Parisien.

⌛️C’est terminé à Stamford Bridge. Nos Parisiennes terminent à la deuxième place du groupe. #CHEPSG I 3-0 pic.twitter.com/1CPSIeV9jH — PSG Féminines (@PSG_Feminines) December 22, 2022

Ouleymata Sarr et Dzsenifer Marozsan dans le viseur ?

Ainsi, Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy scrutent le marché, notamment pour renforcer l’effectif sur le plan offensif. Toujours selon les informations du Parisien, l’une des pistes mène à l’attaquante du Paris FC, Ouleymata Sarr. En fin de contrat en juin prochain avec le PFC, l’internationale française de 26 ans connaît déjà une partie de l’effectif des Rouge & Bleu et pourrait accepter ce nouveau défi. « Reste aux deux clubs à trouver un accord », précise LP. Elle pourrait ainsi retrouver son ancien club, où elle avait évolué entre 2013 et 2017. Autre joueuse en fin de contrat ciblée par le board parisien : Dzsenifer Marozsan (30 ans). Comme annoncé par L’Equipe il y a quelques jours, le PSG surveille de près la joueuse de l’OL, « qui serait un renfort de prestige. » Mais une nouvelle fois, il faudra trouver un accord avec les Fenottes ou attendre une arrivée libre l’été prochain.

Marie-Antoinette Katoto s’entraîne toujours à l’écart

Concernant Marie-Antoinette Katoto, elle s’entraîne toujours à l’écart du groupe afin d’optimiser sa récupération. Gravement blessée au genou en juillet dernier, l’attaquante des Féminines du PSG « n’est pas attendue avec le groupe avant le printemps », rapporte le quotidien francilien via son site internet. Pour le moment, le rôle de leadeuse d’attaque est parfaitement assuré par Kadidiatou Diani. Véritable cadre de l’effectif, « l’internationale de 27 ans n’est pas contre rester à Paris. Mais, comme pour Katoto l’an passé, elle réclamera des garanties solides quant à l’avenir sportif du club. » Si ces dernières ne sont pas assurées, la Française aura de nombreux prétendants, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis, conclut LP.