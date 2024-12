Des retours importants dans le onze du PSG à Monaco ?

Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Monaco pour le compte du match avancé de la seizième journée de Ligue 1. Pour ce choc, Luis Enrique devrait réintégrer certains cadres dans son onze de départ.

Après son beau succès sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon dimanche (3-1), le PSG retrouve la Ligue 1 dès demain soir avec le déplacement à Monaco dans le cadre du match avancé de la seizième journée. Ce choc, qui devait se tenir le 5 janvier prochain a été avancé en raison de l’organisation du Trophée des champions qui va opposer le PSG à… Monaco le dimanche 5 janvier 2025 à 17h30 à Doha au Qatar. Les Parisiens, en cas de succès sur la pelouse du Stade Louis II, pourraient prendre dix points d’avance sur leur adversaire du jour. S’il avait décidé de laisser Bradley Barcola et Marquinhos sur le banc en début de rencontre contre les Lyonnais, Luis Enrique devrait réintégrer ses cadres dans son onze de départ contre les Monégasques.

Hakimi ménagé, Zaïre-Emery latéral droit ?

Le Parisien indique que lors de la séance de décrassage de lendemain de match, il n’y avait aucun pépin à déplorer au sein de l’effectif du PSG. Pour le déplacement à Monaco, le coach parisien devrait réintégrer dans son équipe de départ Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Marquinhos, qui avaient été ménagés contre Lyon dimanche soir. Auteur d’une très grosse prestation contre les Lyonnais (une passe décisive et un penalty provoqué), Désiré Doué pourrait enchaîner une deuxième titularisation de suite, mais cette fois-ci plus dans le cœur du jeu. Achraf Hakimi, qui s’est rendu hier soir au Maroc pour la cérémonie du Ballon d’Or Africain et qui enchaîne depuis le début de la saison, pourrait souffler. Ce serait alors Warren Zaïre-Emery qui occuperait le poste de latéral droit, avance Le Parisien. « Lucas Hernandez a également de bonnes sensations. Après ses entrées à Salzbourg puis contre Lyon, le Français postule pour démarrer un match. »