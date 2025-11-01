Des sièges remplacés par des rembardes en tribune Boulogne

Depuis le début de l’année 2025, le PSG a autorisé certains Ultras à se placer en tribune haute de la partie Boulogne du Parc des Princes. Des aménagements ont eu lieu dans cette tribune.

La Tribune Auteuil et le Collectif Ultras Paris animent les tribunes du Parc des Princes depuis de très nombreuses années. Afin d’avoir encore plus d’ambiance au sein de son enceinte, le PSG a accepté que 500 ultras investissent la tribune haute de Boulogne. Comme pour la Tribune Auteuil, des aménagements ont eu lieu dans la Tribune Boulogne.

À lire aussi : PSG : Le CUP en tribune Boulogne face au SCO d’Angers

Effectif des le match contre Nice

Comme le rapporte RMC Sport, des sièges ont été retirés ces derniers jours pour laisser place à des rembardes dans la tribune haute de Boulogne. Ce changement sera effectif et visible dès ce samedi après-midi lors de la réception de Nice (17 heures, beIN SPORTS 1). Pour rappel, la première fois que des Ultras avaient été placés dans la Tribune Boulogne, c’était lors du match importantissime de la phase de ligue de la Ligue des champions contre Manchester City, capital pour la qualification pour les barrages de la Champions League.