Hakimi dembélé
Image : psg.fr

Des signaux positifs pour les titularisations de Dembélé et Hakimi

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum28 mai 2026

Une nouvelle fois présents à l’entraînement du PSG ce mercredi, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé postulent à une place de titulaires pour la finale de Ligue des champions contre Arsenal.

Pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique devrait s’appuyer sur un effectif au complet, une situation rare depuis le début de la saison. En effet, les doutes autour des présences d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé, respectivement touchés à la cuisse et au mollet, sont sur le point d’être levés.

Info à la Une – Zaïre-Emery peut-il vraiment commencer la finale sur le banc ?

Deux entraînements encore au programme

De retour à l’entraînement collectif mardi au Campus PSG, les deux Parisiens ont enchaîné une deuxième séance collective de suite avec leurs coéquipiers ce mercredi. « Les signaux sont positifs pour les deux joueurs de retour de blessure, qui ont participé aux oppositions du jour sur petit terrain », rapporte L’Equipe. Les deux joueurs postulent donc à une place de titulaire face à Arsenal, à la Puskás Aréna de Budapest, samedi (18h sur Canal+ et M6). Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé vont poursuivre leur montée en puissance lors des deux entraînements encore au programme.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum28 mai 2026

Articles similaires

Talk CS

Talk CS – Comment le PSG peut BATTRE Arsenal et REMPORTER la LDC ?!

28 mai 2026
PSG Handball champion de France

Le PSG Handball champion de France après sa victoire dans le choc face à Nantes

28 mai 2026
PSG célébrations

LDC – Un important dispositif de sécurité déployé en France le soir de la finale PSG / Arsenal

28 mai 2026
Luis enrique

Info à la Une – Comment Luis Enrique a su maintenir les ambitions du PSG

28 mai 2026
Bouton retour en haut de la page