Des signaux positifs pour les titularisations de Dembélé et Hakimi

Une nouvelle fois présents à l’entraînement du PSG ce mercredi, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé postulent à une place de titulaires pour la finale de Ligue des champions contre Arsenal.

Pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique devrait s’appuyer sur un effectif au complet, une situation rare depuis le début de la saison. En effet, les doutes autour des présences d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé, respectivement touchés à la cuisse et au mollet, sont sur le point d’être levés.

Deux entraînements encore au programme

De retour à l’entraînement collectif mardi au Campus PSG, les deux Parisiens ont enchaîné une deuxième séance collective de suite avec leurs coéquipiers ce mercredi. « Les signaux sont positifs pour les deux joueurs de retour de blessure, qui ont participé aux oppositions du jour sur petit terrain », rapporte L’Equipe. Les deux joueurs postulent donc à une place de titulaire face à Arsenal, à la Puskás Aréna de Budapest, samedi (18h sur Canal+ et M6). Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé vont poursuivre leur montée en puissance lors des deux entraînements encore au programme.