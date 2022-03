Des tags également présents au Parc et au siège du PSG

Mercredi soir, le PSG s’est fait sortir de la Ligue des Champions en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une nouvelle désillusion qui a occasionné la colère des supporters du club de la capitale. Ces derniers ont manifesté leur mécontentement au Parc des Princes hier avec des sifflets envers les joueurs, et plus particulièrement Lionel Messi et Neymar, mais également par des banderoles, des chants hostiles. Certains ont même quitté les tribunes pendant le match.

Comme l’a rapporté l’Equipe ce matin, des tags insultants ont été réalisés au Camp des Loges. Une information confirmée par RMC Sport, qui a eu la confirmation par le maire de Saint-Germain-en-Laye – Arnaud Pericard. Ce dernier a expliqué que les écrits avaient été nettoyés par la ville des Yvelines. Le Parc des Princes a aussi eu le droit à ses tags comme les murs du siège du PSG à Boulogne-Billancourt.