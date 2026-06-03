Des voies de Paris rebaptisées après le back-to-back du PSG

Samedi dernier, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive en battant Arsenal en finale (1-1, 4 t.a.b à 3). Après ce succès, plusieurs voies dans Paris ont été renommées avec le nom de certains joueurs du PSG.

Le PSG et ses supporters sont sur un petit nuage depuis samedi et la victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3). Les Parisiens se sont offerts leur deuxième Champions League consécutive pour entrer encore un peu plus dans l’histoire du football mondial. Après ce sacre, plusieurs initiatives ont eu lieu dans les rues de Paris ou dans le métro. Comme le rapporte Le Parisien, 14 voies parisiennes ont été renommées en l’honneur des joueurs parisiens. Ce projet porté par le duo artistique Loïc Andria et Benoît Metivier a été produit par Julia, fondatrice de The True Frame, dévoile le quotidien francilien.

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Boulevard Ousmane, Rue de Doué…

Comme la saison dernière, le boulevard Haussmann s’est transformé en Boulevard Ousmane. Il y a aussi le pont de Bir-Hakeim qui est devenu Bir-Hakimi. La rue de Douai qui devient la rue de Doué. Le titi du PSG Warren Zaïre-Emery a aussi droit à sa rue, la place du Colonel Fabian ou encore le Pont Saint-Luis ont germé. Les plaques ont été élaborées sur le modèle des officielles et ont été collées par-dessus. Sur chacune, le nom complet du joueur et la mention « Artisan du premier back-to-back » sont inscrits, explique le quotidien francilien.