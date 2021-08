Désaccord entre Al-Khelaïfi et Leonardo au sujet de la vente de Mbappé (Goal)

C’est un feuilleton qui risque d’occuper toute cette fin de mercato, le Real Madrid aurait formulé une première offre au PSG pour s’attacher les services de Kylian Mbappé. Offre de base extrêmement intéressante puisqu’elle s’élèverait à 160 millions d’euros. Une Proposition que la direction francilienne aurait rejetée. Néanmoins, selon la version espagnole de Goal, la situation serait légèrement plus complexe au sein de ce dossier XXL.

Il faut dire qu’étant donné la situation, le joueur n’étant pas pressé de prolonger son bail alors qu’il se termine en juin 2022, une proposition de cette envergure, face à la peur de voir un élément aussi bancable partir libre dans un an, a de quoi faire réfléchir. Si le PSG ne semble pas vendeur à ce prix, Goal indique que cette offre de 160 millions d’euros n’a pas officiellement été éconduite par les décideurs rouge et bleu. Le souci étant que les opinions divergent quelque peu en interne. En effet, le média ibérique révèle que Nasser Al-Khelaïfi serait assez inflexible sur le fait qu’il ne souhaite pas voir Kylian Mbappé quitter Paris cet été. À l’inverse, Leonardo, plus pragmatique, serait enclin à laisser filer le numéro 7 francilien afin de réinjecter cette manne financière pour recruter et assainir les comptes.

Goal explique, enfin, que ce sera l’Émir qui prendra logiquement la décision finale dans ce dossier d’importance. Celui-ci serait d’ailleurs en contact constant avec Florentino Pérez, le président merengue. Les prochaines heures devraient nous en apprendre plus. En tout cas, si vu de France le PSG parait imperturbable, sauf offre mirobolante, vu d’Espagne la donne est légèrement différente. Ce qui n’est pas pour nous étonner… d

De son côté, RMC y va aussi de son information : après avoir formulé leur offre, qu’ils considèrent comme un geste amical à l’égard du PSG, les Madrilènes auraient officiellement demandé à leurs homologues parisiens de pouvoir entrer directement en négociations avec Kylian Mbappé.