Deschamps comprend la colère du PSG après les blessures de Dembélé et Doué

Au centre des critiques après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Didier Deschamps s’est défendu ce dimanche matin.

La tension est palpable entre le PSG et le staff de l’équipe de France. Après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le club de la capitale a exprimé sa colère sur le manque d’attention du staff médical français au sujet de l’état de santé de ses joueurs. Et un homme est pointé du doigt : Didier Deschamps.

« Le risque zéro n’existe pas »

Déjà touché physiquement avant le rassemblement des Bleus, Ousmane Dembélé a été victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit, quelques minutes après son entrée en jeu face à l’Ukraine vendredi. Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps s’est exprimé sur le courrier adressé par le PSG à la FFF avant les matches. S’il comprend la colère des Rouge & Bleu, le coach français défend aussi sa gestion : « Ce rapport, on l’a toujours eu avec tous les clubs, évidemment qu’on a conscience de la situation des joueurs, quand nous recevons les informations parce que certains clubs les donnent plus ou moins. On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme », a déclaré dans un premier temps le sélectionneur des Bleus, « La colère du PSG ? Je la comprends. À leur place, j’aurais le même ressenti. Je ne suis pas là pour prendre des risques. À partir du moment où le joueur est sur le terrain, le risque zéro n’existe pas. Prenons un exemple: Cherki et Saliba sont blessés, c’est acté, ils ne sont pas venus (…) On a fait ça avec beaucoup de sérieux et d’application, en demandant toujours le ressenti du joueur sur chaque séance. Le ressenti du joueur est très important pour moi, c’est essentiel pour moi. Un exemple: Désiré m’a demandé de sortir. On a discuté. L’envie de jouer prendre parfois le pas sur beaucoup de choses. Si au bout de 20 minutes il me dit qu’il y a quelque chose, je le change. »

