Deschamps : « Dembélé a cette capacité d’amener du danger permanent à l’adversaire »

Auteur d’une entrée tonitruante face au Portugal, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, a reçu les compliments de son sélectionneur, Didier Deschamps.

Après trois matches de poule difficiles avec l’équipe de France dans cet Euro 2024, Ousmane Dembélé a perdu sa place de titulaire contre la Belgique (1-0) en huitièmes de finale puis le Portugal (0-0, t.a.b 5-3) en quarts de finale. Mais son entrée en jeu face à la Seleção das Quinas a apporté de la folie à l’attaque française. Le joueur de 27 ans a également bien lancé les Bleus lors de la séance des tirs au but en transformant en premier sa tentative.

« Dembélé est rentré avec beaucoup de détermination »

Élu homme du match face aux Portugais, l’ailier du PSG a été félicité par tout le groupe à l’issue de la rencontre. Et son sélectionneur, Didier Deschamps, en a également profité pour louer ses qualités lors de l’émission Téléfoot sur TF1. « Il a cette capacité à créer des décalages et à faire des différences. Il est rentré avec beaucoup de détermination. Je sais très bien ce qu’Ousmane est capable de faire, avec d’autres joueurs aussi mais lui il a toujours eu ces capacités de déséquilibre et d’amener du danger permanent à l’adversaire. » Selon L’Equipe, Ousmane Dembélé pourrait même retrouver sa place de titulaire face à l’Espagne en demi-finales de l’Euro (mardi à 21h). Il pourrait ainsi récupérer sa place sur l’aile droite de l’attaque au détriment d’Antoine Griezmann.