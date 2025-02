Deschamps : « Entraîner un jour le PSG ? Je ne ferme pas de porte »

Un mois après son annonce de départ de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a été questionné sur de nombreux sujets, dont le PSG.

À la tête de l’équipe de France depuis l’été 2012, Didier Deschamps a annoncé en début d’année la fin de son aventure avec les Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026. Un mois après cette décision, le sélectionneur français a accordé à long entretien à trois médias, dont Le Parisien. S’il est revenu sur sa décision de quitter les Bleus, Didier Deschamps a aussi été interrogé sur la forme actuelle du PSG avec un Ousmane Dembélé en grande forme et l’éclosion de Désiré Doué. Il a aussi été questionné sur la possibilité d’entraîner un jour les Rouge & Bleu. Extraits choisis.

À lire aussi : PSG – Les statistiques impressionnantes de Dembélé en 2025

Entraîner le PSG un jour, est-ce possible ?

« Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir. Cela ne me préoccupe pas. Je le répète, je ne ferme aucune porte à part celle d’une autre sélection, sauf si je changeais d’idée. Mais ça m’étonnerait beaucoup. »

Le désir de réoxygénation du groupe entamé en septembre peut-il profiter à Désiré Doué ?

« C’est un très jeune joueur, qui a connu un gros transfert, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins. En ayant plus de temps de jeu, je pense qu’il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié, il a cette capacité à pouvoir éliminer, à jouer des deux côtés, il peut également évoluer au milieu. Il est censé faire partie de l’Euro cet été avec les Espoirs. On le suit, bien évidemment. »

Le fait d’être performant en Ligue des champions, cela compte-t-il à ses yeux ?

« C’est le plus important. La L1, c’est une chose. La Ligue des champions, une compétition de niveau international, c’en est une autre. Potentiellement, il fait des choses qui peuvent le rapprocher des Bleus. Il est en progression constante. Pourtant, à cet âge (19 ans) et dans le domaine offensif, ce n’est pas facile. C’est très bien, qu’il continue. C’est sur le plus long terme et en ayant de la régularité qu’il franchira les étapes au PSG, où le degré d’exigence et les attentes sont élevés. »

À quel poste évoluera désormais Dembélé avec les Bleus ?

« Ce sera un joueur offensif. Il est beaucoup plus décisif pour des raisons bien précises. Il est plus près de la surface, il a moins d’efforts défensifs à réaliser, donc il a plus de lucidité et d’efficacité. Il a une position de départ qui est axiale mais si on prend dix photographies, vous le verrez ailleurs. Je fais en sorte de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. S’il avait été présent en novembre, il aurait certainement évolué dans une position différente. »

A-t-il été surpris de voir Luis Enrique l’aligner en numéro 9 ?

« Non, non. Il n’a pas toujours eu d’adresse pendant ses matchs mais quand on fait du travail de finition en fin d’entraînement, il est toujours très adroit. Il a les deux pieds, il est relâché. Il ne sort pas d’un sprint de 40m où il a laissé un peu plus d’énergie et où il force plus. Il sent bien les coups. »

Dembélé a-t-il atteint une forme de maturité ?

« Tout est lié. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui a eu des blessures pratiquement chaque saison, qui a connu des opérations assez lourdes. Il ne pouvait pas enchaîner. Il est épanoui, ça se voit et ça se ressent. Aujourd’hui, on se demande combien de buts il va inscrire à la fin de la saison. Il ne faut pas lui fixer de limites. Malheureusement pour lui, on va attendre autant de lui dans le futur. Il fera tout pour que ce soit au moins aussi bien. »

Peut-on envisager un retour de Lucas Hernandez en équipe de France en mars ?

« Je connais bien son tempérament de guerrier et ça me fait énormément plaisir qu’il revienne après avoir surmonté deux grosses blessures. C’est un combattant. Cela demande du temps car il a un temps de jeu encore limité. On ne se remet pas si facilement d’une telle blessure, même s’il a toutes les capacités mentales pour. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Mais qu’il ait repris la compétition, comme Presnel (Kimpembe) d’ailleurs, c’est une très bonne chose. Compte tenu de son vécu, je comprends qu’il ait envie. Mais il y a des étapes à franchir, bien évidemment. »

Son regard sur la force collective du PSG

« Cette équipe est différente de celle des années précédentes, même si ça ne les a pas empêchés de remporter des titres par le passé. C’est une jeune équipe qui dégage beaucoup de forces et de qualités, même si elle a été en difficulté en Ligue des champions. Il y a trois semaines, on se demandait si elle pouvait se qualifier. Le PSG fait partie de la dizaine de clubs qui a l’ambition de remporter cette compétition. Mais dans ces dix, un seul la gagnera. Il y a la forme du moment qui n’est pas toujours celle du mois de mai. Paris a cette ambition et il fait tout pour y arriver. »